Benlloch perdona a dos usuaris de Facebook per amenaces davant la pujada de l'IBI

L'alcalde d'ha concedit davant el jutge el seu perdó a dos usuaris de Facebook per realitzar a l'octubre comentaris amenaçadors contra José Benlloch en aquesta xarxa social arran de la decisió de l'equip de govern d'incrementar l´impuesto de Béns immobles(IBI) per a 2020.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha acudit aquest dijous al jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Vila-real ha prestar declaració per a prestar declaració en el marc de les diligències prèvies obertes arran de la denúncia que va presentar el primer edil el mes d'octubre passat als dos usuaris de Facebook per aquestes amenaces.

El jutjat havia citat a declarar tant al primer edil com als dos denunciats amb la finalitat de prosseguir amb el procediment per la comissió d'un delicte d'injúries per part dels dos joves, però finalment, després de demanar-li tots dos disculpes i manifestar el seu penediment pels comentaris abocats, l'alcalde els ha concedit el seu perdó, per la qual cosa el pas següent seria l'arxivament de les diligències.