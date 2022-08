Bejis, el peor incendio registrado en la provincia de Castellón

Las llamas han arrasado más de 10.000 hectáreas en Bejís. El elevado número de quilómetros quemados convierte este incendio, en el interior de la provincia, en el peor que se ha registrado en Castellón, por delante del de Espadilla en 1994. Las temperaturas han descendido durante esta madrugada. Sin embargo, la lluvia no ha hecho un gran acto de presencia, tan solo 20 litros por metro cuadrado, y el calor ha dado paso a un fuerte viento, que no ha permitido acotar el fuego. El frente abierto es de 50 quilómetros. El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó ayer la localidad y ha asegurado que "no se escatima en medios para luchar contra el fuego".

El incendio se ha expandido hasta la provincia de Valencia, afectando al municipio de Alcubas. Los puntos más calientes son El Puerto del Ragudo y la zona de Sacañet. De las localidades afectadass, se han desalojado 2.000 personas y, como respuesta, la Cruz Roja ha instalado albergues donde pasar la noche. Para solucionar lo antes posible esta situación, se han incorporado 30 medios aéreos, algunos de ellos de otras comunidades autónomas, y 400 efectivos terrestres.

Por su parte, Sanidad ya ha dado de alta a los bomberos heridos en la extinción del incendio. Sin embargo, las 3 personas que sufrieron quemaduras, en el incidente del tren Valencia-Zaragoza, continúan ingresadas. Entre ellas, una mujer con pronóstico grave. Renfe ha emitido un comunicado, donde asegura que, cuando el tren salió a las cuatro y media de la tarde de Valencia, "ninguna fuerza y cuerpo de seguridad del estado comunicó que hubiera fuego en la zona ni peligro para la circulación". Así mismo, el caso está siendo investigado judicialmente y los pasajeros del convoy explican que vivieron "momentos de auténtico pánico" al aproximarse a las llamas de Bejís.