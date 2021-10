Barceló confirma el plan de vacunación de la tercera dosis a mayores de 70 años

Vecinos de Castellón se manifestaban durante los últimos días por la falta de atención de algunos centros de salud, como el de Palleter de Castellón. En Palleter no se administran vacunas, pero si deben trasladar a sus pacientes a otros. Ante la pregunta de si faltan vacunas, la consellera a respondido que es "tan fácil como llamar a Salud Publica". Barceló también ha confirmado que la vacunación de la tercera dosis para mayores de 70 años se lllevara a cabo y forma conjunta con la de la gripe. Se prevé que este proceso comienzo a partir del 25 de octubre, aunque todavía no es oficial. Como tampoco es oficial que no todas las inoculaciones se lleven a cabo en los centros de salud. No se descarta un punto de vacunación si fuese preciso.

Todas estas novedades las ha adelantado en su visita a las obras del nuevo edificio oncológico del Hospital Provincial, que han sido adjudicadas por más de 4 millones euros para construir este nuevo hospital de día y las consultas externas de esta especialidad.