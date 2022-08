AZULIBER echa el cerrojo

AZULIBER, empresa productora de la materia primera de los azulejos, ha comunicado el cese total de su producción. Los trabajadores se acogerán al ERTE por causas productivas y organizativas. Los elevados precios del gas hacen "insostenible" no bajar la persiana. El pasado 11 de agosto, la compañía envió un escrito advirtiendo, a la Generalitat Valenciana y a las ministras de Transición Ecológica e Industria, su preocupación "sobre el momento que atravesaba el sector cerámico en Castellón". No obstante, al no tener respuesta, el 19, la productora volvió a insistir; añadiendo, esta vez, a varios ayuntamientos de la zona como destinatarios.

Finalmente, el 26 de agosto, AZULIBER comunicó a las instituciones que si no ayudaban al sector, deberían parar la producción. Una condicional que, pocos días después, se ha hecho realidad. La planta, situada en el término municipal de L'Alcora, contaba con 117 trabajadores y con una producción mensual de 100.000 toneladas de arcilla atomizada. La empresa espera que, políticamente, "se tomen las decisiones adecuadas que permitan revertir esta situación".