Los asistentes del Rototom han sido desalojados del recinto por las fuertes rachas de viento

El fuerte viento de esta noche no ha traído buenas nuevas. Por un lado, el fenómeno meteorológico ha dificultado la extinción de las llamas en los distintos incendios de la provincia. Además, a pesar de que no hay que lamentar daños personales, se ha tenido que suspender la segunda jornada del Rototom y evacuar el recinto. La semana pasada, en el festival Medusa de Cullera (Valencia), las estructuras no aguantaron las fuertes e inesperadas rachas de viento y, al desplomarse, terminaron con la vida de un joven de 22 años y provocaron varios heridos. Con este antecedente, la organización del evento de Benicàssim ha preferido ser cauta y "garantizar la seguridad del público, personal y artistas".

El desalojo se produjo alrededor de la una de la madrugada, después del concierto de Julian Marley. Los asistentes se resguardaron en la zona del camping. Sin embargo, el festival de reggae vuelve a abrir sus puertas hoy, jueves, a las 16 horas, ya que "ninguna estructura se ha visto comprometida y las previsiones meteorológicas son buenas". La programación será la misma que se preveía, desde el inicio. Esta noche, los cabezas de cartel son Sean Paul y Max Romeo.