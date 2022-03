Almassora insta al Puerto de Castellón a invertir en la regeneración de la costa

El texto incorpora también las solicitudes aportadas por las asociaciones de vecinos durante la reunión convocada en el consistorio la semana pasada para informarles del encuentro de trabajo mantenido con Costas.

Por tanto, Ayuntamiento y ciudadanía piden a la Autoridad Portuaria que su proyecto contemple actuaciones completas en su totalidad, más allá del aporte de arena para realizar dunas. La declaración abunda en que falta la parte de fijación del material, una inversión que debería asumir esta administración o, en cualquier caso, gestionar la obtención de recursos. No en vano, recuerda que si el material no se fija convenientemente con vegetación no tendrá el efecto buscado.

La declaración también insta al Puerto a invertir en la regeneración de la costa de Almassora realizando estudios batimétricos y aportaciones periódicas para paliar en la medida de lo posible el impacto causado por el Puerto. Una iniciativa novedosa, en tanto que la institución que preside Rafa Simó es la primera vez que ha manifestado su voluntad de financiar proyectos que mitiguen las molestias.

El texto también supone un recordatorio ante la Dirección General de Costas para que los plazos en la publicación y contratación del proyecto se aceleren lo máximo posible puesto que las obras de regeneración tienen carácter urgente.