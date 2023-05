Alegría contenida de los azulejeros de Castellón ante la modificación de la Ley Crea y Crece

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una enmienda a la Ley Crea y Crece, con el propósito de apoyar a las industrias gas intensivas para apoyar la subida de costo de este recurso desde el inicio de la guerra de Ucrania. Las empresas del sector podrán acceder a ayudas económicas incluso si no están al corriente del pago a proveedores en un plazo de 60 días. Sin embargo, hay condiciones adicionales que generan inquietud.

Según lo establecido, las compañías que reciban estas ayudas deberán regularizar sus pagos pendientes en un plazo de 6 meses. De lo contrario, se verán obligadas a devolver el dinero otorgado. Manuel Breva, secretario de la patronal de fritas y esmaltes, es cauto hasta que la enmienda sea aprobada en el Senado .

Por otro lado, el secretario de la patronal del azulejo ASCER, asegura que estas ayudas son bienvenidas aunque no solucionan el problema de la industria cerámica. Denuncia que llevan anunciadas hace 6 meses y aún no han sido implementadas. Los empresarios recalcan que el total de las ayudas, que asciende a 450 millones de euros, no es significativo si consideramos que es para todas las empresas gas intensivas en España. Además, muchos de los negocios no podrán cumplir con la ley de morosidad en el plazo de 6 meses.

A pesar de la satisfacción contenida por la aprobación de la enmienda, los empresarios del azulejo reconocen que aún enfrentan desafíos significativos. La espera por la aprobación en el Senado y las preocupaciones sobre la efectividad de las ayudas y los plazos establecidos añaden incertidumbre al futuro de la industria cerámica afincada en la provincia de Castellón.