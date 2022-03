40 centros de primaria de la provincia votaran a favor o en contra de la jornada continua

En el mundo educativo, semana crucial para determinar el futuro de la jornada en los centros escolares, que deberán votar si quieren o no la jornada continua. En la provincia de Castellón 40 centros de primaria la han solicitado.

Los consejos escolares deberán someterla a votación mientras la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos considera que este año no era el momento. La consellería no ha presentado un informe con el resultado de su implantación. Además los padres denuncian que no pueden entrar a los colegios y ahora sí se les permitirá entrar a votar, como explican a Onda Cero desde FAMPA Castelló Penyagolosa.

Las AMPAS piden que la "conselleria que sea valiente" y si apuesta por el modelo de jornada continua que lo diga claramente y que asuma sus consecuencias. Las asociaciones de madres y padres reclaman flexibilidad para organizar las extraescolares.