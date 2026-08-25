132 guardias civiles velarán por la seguridad de La Vuelta en Castellón

La Vuelta Ciclista a España recorrerá la provincia de Castellón los próximos 27 y 28 de agosto con motivo de la sexta y séptima etapas de la competición. La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial de movilidad y seguridad para garantizar el desarrollo de la prueba, que contará con 132 agentes, 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo y un helicóptero.

El operativo se reforzará con efectivos de la Guardia Civil de Castellón. En concreto, participarán 46 agentes y 16 vehículos de Seguridad Ciudadana, además de 52 agentes del Subsector de Tráfico, que dispondrán de 48 motocicletas y cuatro turismos. A este dispositivo se sumará también personal de otras especialidades del cuerpo.

La sexta etapa llegará a Castellón el jueves 27 de agosto, mientras que la séptima partirá el viernes 28 desde Vall d'Alba. Con motivo de la carrera, la Guardia Civil realizará además diferentes actividades abiertas al público. En el Parque Vuelta, situado en la calle del Pintor Carbó, 10, se instalará un stand institucional con una exposición de vehículos y material de unidades como SEPRONA, USECIC, la Unidad Cinológica y la Unidad Fiscal.

El espacio podrá visitarse gratuitamente el jueves 27 de agosto entre las 16.30 y las 20.30 horas, coincidiendo con la llegada de la etapa a la capital de la Plana. Además, la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial realizará presentaciones de su dispositivo en Alcossebre y Vall d'Alba antes de las respectivas etapas.