El projecte Hort4Health de l'UJI fomenta l'aprenentatge sostenible i la salut mental entre la comunitat universitària

El projecte Hort4Health emergeix en resposta a la creixent necessitat de fomentar hàbits saludables entre els joves, especialment en una era on la tecnologia i l'estil de vida sedentari predominen i generen unes xifres preocupants. A través d'activitats pràctiques a l'hort, l’estudiantat no només estudia sobre agricultura i ecologia, sinó que també experimenta els beneficis de l'activitat física i el contacte amb la naturalesa per a la seua salut mental i física. La investigadora Mireia Adelantado apunta que així «s’aconseguiran resultats científics sobre els hàbits saludables actuals de la comunitat universitària, completant l’escassa literatura prèvia sobre aquesta temàtica en aquesta població».