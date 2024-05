L'avantguarda tecnològica arriba al Centre Sènior de Vida Activa i Saludable de Castelló de la mà de la Càtedra Cuatroochenta de l'UJI

Es tracta d'un entorn d'innovació i experimentació públic-privat en el qual usuaris reals provaran i testaran les tecnologies desenvolupades per la Càtedra. L'objectiu és que aquest Living Lab contribuïsca al desenvolupament de diferents investigacions en tecnologia per a la millora de la salut i el benestar de les persones majors. Allí es realitzaran estudis per a crear coneixement i solucions basades en la intel·ligència artificial que donen resposta a necessitats socials de les persones majors, com són la soledat no desitjada, la deterioració cognitiva lleu, l'edatisme, la fragilitat, així com el desenvolupament de programes intergeneracionals, entre altres.