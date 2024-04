La Fe enquesta a 100 pacients amb aneurisma d'aorta per a avaluar l'impacte sobre la seua qualitat de vida

El Servei d'Angiologia i Cirurgia Vascular de la Fe ha demanat a 100 pacients seus amb aneurisma d'aorta que valoren com la patologia afecta la seua qualitat de vida, així com l'atenció sanitària que reben. Es tracta de la primera enquesta d'aquest tipus que es realitza a partir del model anglosaxó del Health Psychology Research Ltd., i ha sigut traduïda i adaptada culturalment a l'espanyol i al valencià en col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló. L'objectiu és aprofundir en l'apoderament del pacient davant la seua malaltia i que participe de manera activa en la presa de decisions que l'afecten.