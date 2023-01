Voulgaris: “Hemos reducido la deuda significativamente y mejorado el equipo”

El mandatario calificó de "agradable" la experiencia vivida en estos primeros meses , aunque destacó que hay margen de mejora: "Estoy bastante feliz, hemos reducido significativamente la deuda y mejorado el equipo. Estoy muy contento, aunque siempre hay margen de mejora. Ha sido una experiencia agradable, enriquecedora y gratificante. Se ha conseguido crear un entorno muy colaborativo, algo que es muy importante para mí. Ramón Soria tiene muchos contactos y hay nuevas incorporaciones que se van a anunciar en breve", dijo

De la misma forma analizó la variante deportiva de la entidad albinegra, de la que se mostró satisfecho: "Me ha sorprendido mucho, me complace como se ha está desarrollando la temporada. En cuanto a expectativas no estaba muy seguro de lo que podía esperar, aunque sí teníamos la idea de la plantilla que teníamos y de los aspectos en los que teníamos margen de mejora. Estoy feliz por los jugadores con los que ya contamos y de los que van a unir a nosotros"

Voulgaris se refirió a la inversión que comportará pelear por el ascenso en el CD Castellón: "Es difícil saber cuánto dinero costará esta primera temporada. En cuanto a la situación financiera vamos estar bien: la situación no nos ha venido como una sorpresa, así que no estoy preocupado. Nos gustaría aumentar los ingresos, que venga más gente a los estadios aunque sabemos que estamos en la tercera división, así no es fácil generar dinero. Tomaremos las mejores decisiones e invertiremos lo que sea necesario esta temporada".

Además defendió la figura del técnico Albert Rudé, pese a no cumplir con el perfil de técnico conocido y con experiencia: "Tenemos un buen entrenador, que no tiene por qué ser peor que otros que tengan un gran hombre: en nuestras entrevistas valoramos el nombre la capacidad y sus métodos para entrenar, que nos parece muy bueno. En él hemos encontrado lo que consideramos que es importante: es un líder que no se está por encima del equipo: es humilde y no se cree por encima de los jugadores. Ha sido una decisión muy importante, se trata de una decisión crítica"