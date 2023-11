Villarreal: Reina pone firme al vestuario

Pepe Reina tiró de galones a la hora de analizar el momento por el que pasa el Villarreal. Y es que, pese a la victoria europea ante el Maccabi Haifa, la imagen amarillo volvió a distar mucho de la deseada. Y es que hay pocas voces más autorizadas en el vestuario del Villarreal. El guardameta fue contundente al asegurar que los males amarillos son "exclusivamente" por culpa de los jugadores y que le duele que esta situación la pueda acabar pagando el técnico: "Este partido no está a la altura de lo que queremos, hay gente que tiene que dar más y hay que asumirlo pese a que esta victoria es importante para estar en la siguiente fase", dijo.

El guardameta fue contundente en a crítica para su propio de equipo: "Es tan sencillo como seguir el plan de partido. Los partidos se preparan de una manera y hay que seguir ese guion para estar cerca de ganar. No lo hacemos y luego se complican. Es hora ya de que profundicemos y que cada uno hagamos la autocrítica. Hoy se gana, pero no es para estar satisfechos y es por culpa única y exclusivamente de los jugadores"

Reina, que fue de nuevo titular y salvó a su equipo del 2.0 con una gran parada, afirmó sentirse culpable y dolido por la situación que atraviesa Pacheta: "Me duele porque el "míster" está en tela de juicio y se oyen muchas cosas. Pero yo voy a algo más profundo, sé la persona que es, cómo prepara los partidos, cómo lo intenta y todos tenemos que ayudarle más. Estoy en deuda con él, tenemos que dejar de señalar a los demás y mejorar cada uno. Si los jugadores no hacemos autocrítica , irán pasando entrenadores y esa no es la solución. Siento una afinidad por lo que transmite, porque es pesado en cada entrenamiento, pero está en manos de los jugadores y algunos están por debajo de su nivel y eso no es aceptable"