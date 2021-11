El Villarreal quiere pelear por La Copa.

Los amarillos tratarán de hacer un buen camino en una competición en la que, en especial en las dos últimas temporadas, les ha quedado la espina de perder buenas oportunidades de alcanzar la final. El Mirandés apeó al equipo entrenado por Javier Calleja hace dos temporadas en cuartos de final, toda vez que la pasada campaña fue el Levante el que, en el último minuto de la prorroga, eliminó al equipo de Unai Emery. En ambas el camino quedaba expedito de algunos de los grandes de la competición.

En esta ocasión los azulejeros buscarán de nuevo pelear por el título pese a no sentirse "favoritos" como aseguraba Unai Emery: "Esta competición es una oportunidad para competir, para hacer un camino y un acceso a Europa. Es un premio muy goloso para equipos de primera línea. Un título es algo muy prestigioso. El Villarreal, en esos años de éxito, de reconocimiento, no ha tenido el premio en esta competición, pero cada año es una nueva oportunidad . No somos el principal favorito pero si un candidato"

El partido ante el modesto CD Victoria debería ser poco menos que un trámite para los de La Cerámica. El encuentro, además, se jugará en un estadio de buenas condiciones como es el feudo del Deportivo de la Coruña, Riazor. Emery podría dar la oportunidad a varios jugadores de la cantera como es el caso de Iosifov, Carlo Adriano o Dani Tasende

Cambio en los servicios médicos

El Villarreal viajó a la Coruña en la mañana de este martes y lo hizo sin la figura del, que ha sido jefe de los servicios médicos, Adolfo Muñoz. El galeno sevillano ha dirigido dicha parcela en el club de La Plana durante siete temporadas y en dos épocas diferentes . El club ha decidido en esta ocasión prescindir de sus servicios