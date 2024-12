El Villarreal ya firma su peor racha para cerrar el 2024

Pese a que el inicio de temporada hacía que se las prometieran felices en el club de La Plana y se hablase abiertamente de La Champions como objetivo para este temporada, el último mes de competición ha resultado nefasto para los intereses azulejeros. Si bien es cierto que la racha sin ganar arrancó con un meritorio empate en el Sádar tras remontar dos tantos a Osasuna (2-2), no se pueden considerar ni mucho menos buenos el resto de resultados obtenidos en este periodo.

Otro empate en La Cerámica tras dejarse remontar frente a Girona (2-2) fue el prefacio de la eliminación copera a manos de un equipo de tres categorías menos como es el Pontevedra en Pasarón. Llegaría posteriormente la derrota en San Mamés (2-0) toda vez que ahora llega una más ante el Betis (1-2).

De esta forma los amarillos firman su peor racha de todo este 2024 , superado los cuatro partidos que enlazó sin ganar a inicios de año. Y es que hay que remontarse casi un año atrás para encontrar una situación similar. En aquella ocasión fue para firmar un fatídico inicio de 2024, cuando no ganó ninguno de sus cuatro primeros partidos.

En Liga los amarillos cayeron derrotados en Valencia (3-1), fueron eliminados a manos de Unionistas en Copa , cayeron en Las Palmas (3-0) y empataron en casa ante el Mallorca (1-1). Una pésima racha que rompieron a lo grande tras ganar al Barcelona en el Lluís Companys (3-5)

Como entonces la fragilidad defensiva ha vuelto a ser el denominador común castellonense. Y es que en los cuatro últimos partidos ligueros ha vuelto a encajar ocho goles. Una situación que ya se dio la pasada temporada y para la que no parece encontrar solución un técnico como Marcelino que expresaba su exasperación tras el último tropiezo: "No somos capaces de cerrar la portería atrás. Y si queremos estar arriba con esos números no vamos a estar arriba”, dijo