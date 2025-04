La Cerámica no celebra un gol amarillo después de 14 meses

La falta de acierto pasó factura al Villarreal este fin de semana, donde no pudo superar al Athletic en un partido que se antojaba especialmente importante para el equipo castellonense. Los amarillos, aunque no en gran cantidad, sí que tuvieron ocasiones lo suficientemente claras como para haber anotado ante los vascos.

Pero en esta ocasión vieron cómo su marcador se quedaba a cero, algo que es muy poco habitual en los últimos tiempos cuando juegan como locales. Y es que este pasado domingo se rompió una racha que se prolongaba desde febrero del 2024 y en la que los de Marcelino habían marcado, al menos, un gol en cada partido como locales

“Estamos haciendo todo, pero nos falta acierto. Hay que insistir. Ante el Athletic, no marcamos unas porque no acertamos, y otras porque Unai estuvo fenomenal” afirmaba Marcelino tras el partido ante los vascos. Ayoze, Barry, Cardona...las ocasiones amarillas fueron pocas pero claras, lo que no impidió que el aficionado amarillo se fuese a casa sin poder celebrar algún tanto de su equipo.

Y hay remontarse al 4 de febrero del 2024 para encontrar una situación similar. En aquella ocasión fue ante el Cádiz cuando los amarillos no pudieron perforar la portería rival y empataron a cero .

Curiosamente, aquel partido ante el cuadro gaditano era también el último que había disputado el equipo vila-realense, bien como local o como visitante, y que había acabado sin goles. Desde entonces y hasta llegar a esta jornada, han pasado 47 partidos oficiales con el Villarreal como uno de los actores en los que se ha visto, mínimo, un gol.