Carla Bernat hace historia al ganar el Masters de Augusta

Carla Bernat hizo historia para el golf femenino español este sábado al coronarse campeona del prestigioso Masters de Augusta Amateur. A sus 21 años, la joven golfista firmó una actuación brillante con un total de -12, gracias a tres rondas consecutivas de 68 golpes cada una.

La joven golfista castellonense se suma de esta forma a un olimpo deportivo del que muy pocos privilegiados pueden disfrutar. Con su victoria se une a una lista histórica de compatriotas campeones en Augusta: Seve Ballesteros, José María Olazábal, Sergio García y Jon Rahm. Todos ellos conquistaron el Masters de Augusta profesional, lo que añade aún más valor al nombre de Bernat entre las figuras del golf español. La estadounidense Asterisk Talley luchó hasta el final, pero finalizó en segunda posición con un acumulado de once golpes bajo par.

El Masters de Augusta Amateur reúne a las mejores golfistas jóvenes del mundo y se disputa anualmente en el mítico Augusta National Golf Club. Con este triunfo, Carla Bernat logra la invitación para las cinco próximas invitaciones del ANWA (Augusta National Women’s Amateur) y la clasificación para cuatro de los cinco grandes de este 2025 en la élite profesional. “Es increíble, me siento en la luna. Todavía no he procesado que he ganado”, comentó Bernat, forjada en el Club de Golf Costa de Azahar y estudiante en la Universidad de Kansas.