Los motivos para el mosqueo albinegro

No están siendo precisamente los días más placidos de la temporada para el CD Castellón. Más bien todo lo contrario. Y tanto la situación clasificatoria como los últimos acontecimientos que han rodeado los partidos del equipo han contribuido en gran medida a ello.

Todavía colean los ecos del polémico arbitraje que el conjunto castellonense sufrió el pasado viernes en Castalia y que fue decisivo para que los puntos no cayesen del bando local. Un gol anulado en la recta final del partido por un fuero de juego que las imágenes no aclaran, y un penalti que el árbitro no quiso cobrar pese a la indicación del VAR ya en tiempo de descuento, provocaron la indignación del club que no dudó en lanzar horas después un comunicado

En él, el Castellón repasó las jugadas polémicas y precisó que el arbitraje influyó "directamente en el resultado del partido con una serie de decisiones que exigen una seria reflexión por parte del cuerpo arbitral dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No fueron decisiones rutinarias, fueron momentos decisivos en un partido muy importante"

El arbitraje provocó también las iras del presidente albinegro, Bob Voulgaris, quien según reflejó el colegiado en el acta del partido, , bajó al terreno de juego al término del partido para expresar su malestar y encararse con González Díaz. «Una vez finalizado el encuentro, el Presidente del club D. Haralabos Voulgaris entra al terreno de juego para darme la mano y se encara a mí de forma violenta en señal de disconformidad por una decisión arbitral en los siguientes términos: (traducido) «¡Esto es una puta vergüenza!, ¡nunca había visto algo así!». El presidente del club ha tenido que ser separado por el delegado del equipo del CD Castellón SAD»

Y otro partido en lunes

Por si fuera poco, y tras expresar ya días atrás su malestar por los horarios de las últimas jornadas, el club ha visto como hoy LaLiga ha publicado los horarios de la jornada jornada 38, ante el Sporting de Gijón, que se jugará el lunes 5 de mayo a las 20:30 horas en el estadio SkyFi Castalia

El partido ante los gijoneses se convierte en trascendente dada la clasificación de ambos. Con este serán un total de cuatro partidos consecutivos en su feudo en viernes o lunes. El club castellonense se ha pronunciado en sus redes sociales con un mensaje irónico: “Para sorpresa de nadie”, junto a los horarios anunciados por LaLiga.