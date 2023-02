El Villarreal cierra la primera vuelta en plazas europeas

La victoria del Rayo en Vila-real acabó con la gran dinámica de resultados que mantenía el conjunto azulejero en el campeonato liguero. Y es que los amarillos no perdían en la competición de la regularidad desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que cayeron derrotados a manos del Mallorca. Los amarillos habían enlazado, durante este periodo, cuatro victorias ligueras y un empate , mostrándose especialmente poderosos en su estadio donde contaban por victorias sus partidos.

De esta forma , y tras ganar al Espanyol (0-1), Valencia (2-1), Real Madrid (2-1) y Girona (1-0), así como empatar en Balaídos ante el Celta (1-1), se trunca la que es la mejor racha de resultados de la temporada. Esta supera la que se firmó coincidiendo con el inicio de la campaña y que duró las cuatro primeras jornadas. Los castellonenses cierran la primera vuelta con 31 puntos , cuatro más de lo que acumularon durante este periodo la pasada temporada y que le permiten estar en puestos de Europa League.

Los castellonenses desperdiciaren excesivas ocasiones de gol, lo que acabó marcando el signo del partido tal y como lamentó Quique Setién: "Hay veces que pasa. Hemos hecho méritos suficientes en la primera parte para llegar al descanso con ventaja. En la segunda ellos han ajustado bien la presión y no hemos encontrado soluciones. Nos han cerrado a Dani y hemos tenido problemas, hemos ido a remolque aunque no nos han generado mucho peligro. Nos ha costado al no solucionar en la primera mitad"

Jorgensen debuta en Primera

Filip Jorgensen | Villarreal CF

El joven portero danés, Filip Jorgensen (20 años) tuvo sus primeros minutos en primera división, siendo el tercer canterano en debutar en poco más de una semana en la máxima categoría del fútbol español. Y es que si ante el Girona se produjo el debut de Diego Collado y Mamadou Mbacke, el guardameta nórdico tuvo su oportunidad ante el cuadro rayista. Un debut del que no guardará excesivo buen sabor de boca a tenor de el error en una salida que facilitó el gol del Rayo.

Jorgensen ha dado el salto definitivo al primer equipo durante este mes de enero después de que el club decidiese traspasar al guardameta argentino, Gero Rulli al Ajax, y apostar por el veterano Pepe Reina y por el joven cancerbero del filial.