El Villarreal anuncia la vuelta al trabajo de siete de sus internacionales

Así, el club amarillo dio a conocer la vuelta al trabajo de los españoles Pau Torres y Yeremi Pino, de los argentinos Juan Foyth, Gio Lo Celso y Gero Rulli, del neerlandés Danjuma y del argelino Aïssa Mandi.

Por contra, aún no se reintegraron al trabajo el senegalés Boulayé Dia, el marfileño Serge Aurier y Samu Chukwueze, quien no pudo jugar con su selección por unos problemas físicos de los que no se han ofrecido más datos y el Villarreal espera el regreso del extremo nigeriano para ver su estado y el nivel de esas molestias.