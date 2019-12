Trigueros, un año después.

Desde que debutara en primera división en la temporada 2013/14, Manu Trigueros ha sido un jugador clave para entender el juego del Villarreal. El talaverano acostumbró a disputar una media de 45 partidos por temporada, la gran mayoría como titular en los que tomó el timón del juego del submarino amarillo. Una situación que, tras pasar por una delicada lesión de pubis, cambió durante a pasada temporada en la que, de forma paulatina, fue perdiendo protagonismo. Tras empezar esta temporada fuera de los planes de Calleja, en los dos últimos partidos el futbolista ha aprovechado la oportunidad como debe: con buen fútbol y reivindicándose sobre el terreno de juego.

Si ya ante el Valencia el centrocampista manchego cuajó un destacada actuación, este pasado viernes y ante un rival tan cualificado como el Atlético de Madrid volvió a erigirse como uno de los mejores de su equipo. Trigueros firmó su tercera titularidad de la temporada (la segunda consecutiva), y por segunda semana seguida disputó los 90 minutos para ser un jugador clave. Y es que el canterano no enlazaba dos titularidades ligueras desde el mes de enero (jornadas 20 y 21 de la pasada temporada), y de eso ha pasado casi un año : “Volví a jugar y estoy contento. Por haber jugado dos partidos seguidos y por poder ayudar al equipo. Es verdad que este año no estaba contando mucho para el técnico, pero lo cierto es que desde el principio he tenido buenas sensaciones en cada entrenamiento, mucho mejores respecto a las del año pasado y eso me hacía estar mejor y más satisfecho".

Con la figura de Trigueros el Villarreal ha vuelto a ser capaz de llevar la manija de los encuentros y, más allá de los resultados ante los últimos rivales, dominar el centro del campo: "Estamos trabajando con un sistema que acumula más jugadores en el medio, creo que eso nos hace ser más bloque y tener más la pelota, pero es verdad que debemos llegar con más gente al área y generar peligro. Está claro que hemos perdido pegada y marcamos menos goles, pero ahora estamos centrados en ser un equipo más sólido, defender bien y mantener la portería a cero” aseguraba el futbolista al ser cuestionado sobre el equilibrio que debe encontrar su equipo para no perder fortaleza ofensiva al blindar el centro del campo.