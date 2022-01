Tensa espera por Lo Celso

El mercado se cierra esta noche a las 23:59h, y el internacional argentino espera noticias desde la concentración de la selección albiceleste en el predio de Ezeiza, donde prepara el encuentro que en la madrugada del próximo martes le medirá a Colombia con opciones de formar parte del once de Escaloni. En los últimos días el futbolista ha frenado la operación que el Tottenham tenía cerrada con el Olympique de Lyon para que el futbolista jugase cedido en el conjunto galo hasta final de temporada . Otros equipos como el Milán también han preguntado por el futbolista sudamericano, pero el jugador ha decidido apostar por el Villarreal.

Con 25 jugadores en su plantel , el Villarreal necesita liberar una ficha para poder inscribir al argentino , y en ello trabaja a contrarreloj en los últimos días, aunque no está resultando ser una tarea sencilla a la vista de la falta de resultados. Futbolistas como Alcácer o Raba han recibido ofertas, aunque no han sido satisfactorias para sus intereses y de momento permanecen en el conjunto de La Plana. Habrá que ver hasta qué hora se dan de tiempo ambas partes , ya que el futbolista busca una salida de su club, donde no cuenta con el protagonismo deseado para Antonio Conte. Y apurar hasta última hora le podría cerrar otras puertas si el submarino no le hace un hueco en su tripulación.

El Villarreal ya ha negociado con el Tottenham en las últimas temporadas, club del que llegó al conjunto amarillo Juan Foyth. De la misma forma el conjunto londinense trató de fichar este pasado al central vila-realense Pau Torres, quien rechazó el ofrecimiento de los británicos.