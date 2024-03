El sueño hecho realidad de Jorge Cuenca

La de Jorge Cuenca con el Villarreal es una historia bonita. La de un sueño hecho realidad, como si se tratase de un cuento. Durante su infancia en Madrid se convirtió, casi que por casualidad, en fan del Villarreal. Un afición que fue creciendo con los años y convirtiéndose en poco menos que un sueño que alcanzar cuando comenzó a jugar a fútbol

Y se hizo realidad cuando llegó la oferta amarilla: "Fue un gran momento para mí. Pensé: ¡Joder, me ha llamado el Villarreal! No te lo terminas de creer . Desde pequeño he tenido una gran devoción por el Villarreal, esa es la verdad. Mi padre jugaba en un equipo de barrio a fútbol sala y vestían de amarillo. El entrenador quería regalarme una camiseta y no tenían la suya en una talla tan pequeña, por lo que me regaló la del Villarreal y le puso también el escudo de su equipo" cuenta el jugador.

Cuenca: Desde pequeño he tenido una gran devoción por el Villarreal, esa es la verdad.

Una ilusión que creció con los años: "Me la ponía todos los fines de semana para ver a mi padre y comencé a ser del Villarreal. A partir de ahí fue todo Villarreal. En la mochila llevaba todos los pines del Villarreal, la funda del móvil ya era la del escudo del Villarreal con J.Cuenca escrito como si fuera mi camiseta …me acuerdo de ver todo los partidos. Recuerdo que tenía siempre la bufanda del equipo colgada en la habitación".

Entrevista completa con Cuenca

Con el central amarillo, además, analizamos el momento y la temporada de su equipo. Puedes escuchar aquí la entrevista completa con el jugador del Villarreal Jorge Cuenca