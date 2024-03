Sorloth quiere el "pichichi"

LEER MÁS Sorloth se disfraza de "Thor" y martillea al Granada

El de Alexander Sorloth ha sido el gran fichaje de la temporada para el Villarreal. El delantero noruego, por el que el el club de La Plana pagó ocho millones de euros (más dos en variables) esta firmando una sobresaliente temporada hasta el punto de ser el mejor goleador amarillo y uno de los más destacados de la competición con 13 dianas. El futbolista, en plena madurez deportiva a sus 28 años, vive un momento excepcional en lo personal y en lo deportivo.

Pese a romper una gran racha tras no ver puerta ante el Valencia, el futbolista llega al parón liguero igualando los números anotadores de la pasada temporada con la Real Sociedad. Y esos son sus mejores registros en España. Con un total de 16 goles (tantos como la pasada campaña pero con 14 partidos menos), la actual sí que ya es su temporada más goleadora en liga. Con 13 goles supera los 12 que firmó con el cuadro txuri -urdin y se mete de lleno en la pelea incluso por un pichichi que encabeza Bellingham con tres tantos más

Sorloth: El objetivo, por supuesto, es convertirse en el máximo goleador

Sorloth, antes del partido ante el Valencia, había encadenado tres jornadas consecutivas viendo puerta y en las que había anotado la friolera de cinco goles merced a los marcados ante Real Sociedad, Betis y Granada, en este último partido por partida triple. Unos registros que le sitúan entre los nominados al jugador del mes en La Liga.

Convocado por la selección de su país y en declaraciones a la televisión noruega, el ariete reconoce que pasa por el mejor momento de su carrera: "No creo haber estado en un momento mejor. Teniendo en cuenta la liga y el número de goles, probablemente no lo he estado".

Sorloth: No creo haber estado en un momento mejor. Teniendo en cuenta la liga y el número de goles, probablemente no lo he estado

Su actual estado de forma sirve para que se dispare la confianza hasta el punto de ver posible la opción de alcanzar a Bellingham en la pelea por el título de mejor anotador del campeonato: "Será posible alcanzarlo. También tenemos un buen programa de partidos por delante. El objetivo, por supuesto, es convertirse en el máximo goleador" , afirmaba . Algo que hasta la fecha, tan sólo ha logrado un futbolista del equipo amarillo como fue Diego Forlán en la temporada 2004/05.

De la misma forma ve factible alcanzar una plaza europea: "Nos hemos recuperado mucho últimamente y hemos subido mucho en la tabla. Podemos conseguir un lugar en Europa. Sólo tenemos que mirar hacia arriba y seguir adelante"