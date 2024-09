El sueño de Femenía

LEER MÁS El Villarreal llega al parón en la zona alta y con mucho margen de mejora

Kiko Femenía es el vivo ejemplo de un futbolista que ha sabido aprovechar su oportunidad. A mitad de la pasada temporada muchos le veían con un pie fuera del club, pero el jugador se agarró a la titularidad tras la lesión de Juan Foyth y ha acabado por demostrar su valía. De momento ha comenzado la temporada siendo uno de los mejores de su equipo y demostrando, en su último año de contrato, que va a pelear por seguir en el club castellonense.

El jugador, que ha sido titular en los cuatro partidos de la presente temporada, se refería al buen momento por el que pasa en la actualidad: "Me noto muy bien y con mucha confianza. Me podrán salir mejor o peor las cosas, pero lo que hago lo hago convencido y sintiendo la confianza, noto que estoy a buen nivel. Me siento en un buen nivel, y espero seguir dándolo por mucho tiempo más. Siempre he dicho que para mi es un sueño estar aquí y voy a demostrarlo dándolo todo "

Femenía se encuentra dentro del grupo que finalizan contrato esta temporada. Es el caso de Bernat, Bailly , Albiol y el propio lateral. Es tajante a la hora de expresar su voluntad de continuar "Ojalá pudiera seguir, esta es mi última temporada, acabo contrato. Siempre he dicho que es un sueño estar aquí y que mi ilusión es seguir. Es cosa de representantes y de club, pero por mi parte no habría ningún problema. Yo ahora me tengo que centrar en jugar y es lo que hago".