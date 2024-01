La Real Sociedad se cruza en el fichaje de Galán

El futbolista, que viaja esta tarde con su equipo a Granada, tenía avanzada su llegada al club de La Plana como cedido hasta final de temporada. Incluso desde Madrid se daba por hecha dicha incorporación. Pero el interés a última hora de un equipo Champions como es la Real Sociedad puede dar al traste finalmente el interés amarillo.

Lo cierto es que el club de La Plana ha variado sus intenciones en cuanto al mercado en las últimas jornadas. Si en un principio la prioridad pasaba por suplir la ausencia de Foyth , la lesión para larga duración de Pedraza ha hecho variar los planes iniciales y estos pasan ahora por un lateral zurdo.

Todo hacia indicar que el lateral cordobés pasaría a ser futbolista amarillo esta semana, pero la lesión de Ohien Muñoz en el conjunto donostiarra ha cambiado el escenario. La Real ha reaccionado rápido y hace tambalear una opción que parecía hecha en el Villarreal. En caso de decantarse por los vascos haría que los amarillos tuviesen que buscar nuevas opciones

Mercado abierto

Pape Gueye con Senegal | Onda Cero

Al margen de un lateral y del colombiano Mosquera, ya cerrado por los amarillos, el club de La Plana no descarta un nueva incorporación, aunque esta dependería de que hubiese salidas . No se pierde de vista la llegada de un extremo derecho puro , incluso el conjunto castellonense tanteó la incorporación de un mediocentro defensivo y preguntó por el futbolista del Marsella Pape Gueyé. Pero para ello debían darse otras carambolas del mercado como la salida de un par de jugadores de entre la terna formada por Capoue, Terrats y Trigueros, situación que no parece que vaya a darse en este mercado.