Quique Setien: "La del Villarreal es una oportunidad maravilosa"

Quique Setién recibió una de esas llamadas que te cambian la vida en un momento que no lo esperaba para nada: "No estaba del todo convencido de que me iban a dar una oportunidad en algún sitio de los que me podían encajar. Ha sido una sorpresa maravillosa. El Villarreal tenía un entrenador que lo estaba haciendo muy bien y nada parecía que esto podía pasar. Tenía ofertas fuera pero no me apetecía mucho. Podía haber ido a EEUU que me atrae mucho el país pero tuve la sorpresa de recibir esa llamada".

"Me llamó Tena que fue jugador mío en el Lugo. No se por qué porque no le ponía, pero me ha dicho que por eso sabe que entiendo de fútbol. Enseguida llegamos a un acuerdo porque no podía encontrar un sitio mejor para desarrollar mis ideas", añade a la anécdota entre risas.

Quique Setién | Villarreal CF

Y podrá entrenar a un futbolista que siempre le ha enamorado: "Siempre traté de contactar con Gerard Moreno para llevarle al Lugo. Fue muy respetuoso y me daba las gracias. Después le vi jugar y vi que no me equivoqué".

"A mí no me ha dejado ninguna secuela lo que ha pasado en Barcelona. La mayor parte de las cosas que te pasan te permiten recuperarte. En esta vida he tomado las victorias y las derrotas como algo pasajero"

Recuerda su etapa como entrenador del Barcelona: "Cuando llegas a un club como este con un grupo de jugadores que han ganado muchos títulos y han sido el mejor equipo del mundo, yo tampoco entendía que debía de cambiar. Se pueden incorporar matices y conseguimos cambiar cosas que no me gustaban de lo que había visto. Tienes que emplear mucha energía para estas cosas y a veces no compensa"

"De Messi me voy a quedar como el futbolista que más me ha enganchado de todos los que he visto. Con eso me quedo", añade y confiesa que no le sorprende que hayan caído de Champions: "A nivel de liga española va a competir con el Madrid pero Europa es complicada. El Barça va a tener un periodo de transición".

Respecto al partido de debut con el Villarreal señala que "requiere un tiempo. Solo hemos tenido un entrenamiento. Había muchos futbolistas que no han jugado habitualmente y se les ha notado las exigencia que les he pedido".

Puedes escuchar la entrevista completa en este enlace: Entrevista a Quique Setién