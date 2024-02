El Peñíscola FS hace historia al meterse en su segunda Final Four consecutiva

Seguramente nadie podía prever a falta de un minuto para la finalización del partido en el Juan Vizcarro el desenlace que este iba a tener. Tras plantar cara, el conjunto peñiscolano llegaba por detrás en el marcador y apuntaba a caer con honores ante un gigante como el FC Barcelona. El marcador señalaba un 2-3 para los blaugrana y a penas quedaba medio minuto de partido cuando emergió la figura de Juanqui.

El jugador peñiscolano empataba a falta de tan sólo 30 segundos y parecía mandar el partido a la prórroga, pero la gran bomba todavía estaba por explotar. En el último suspiro y a falta de tan sólo tres décimas, cazaba el rechace de un a falta en boca de gol para sentenciar al Barcelona y destacar la locura en las gradas del pabellón .

"A un equipo como el Barça le ganas así , sin opción a reacción, o no puede ser. Me alegro por los chicos porque no lo estamos pasando bien y ellos siguen trabajando y compitiendo. Se merecían esta alegría. Al Barcelona hay que ganarle desde la falta de respeto, espero que se me entienda: si juegas les puedes generar ", afirmaba Santi Valladares, técnico local.

De esta forma el cuadro entrenado por Santi Valladares se clasifica por segunda temporada consecutiva para la Final Four, y este año llega dispuesto a pelear por un título que parece más abierto que nunca. Con el Barça fuera, tampoco estará Palma, que también cayó de forma sorprendente ante el Betis . Faltan por jugarse hoy los partidos entre Jimbee Cartagena-Manzanares (20:30h) y Jaén-Osasuna Magna (21:30h).