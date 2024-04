Pedraza se sube al submarino

Alfonso Pedraza está de vuelta y esa es una gran noticia para el Villarreal. El futbolista internacional regresó a las canchas en la pasada jornada tras dejar atrás una lesión que le mantuvo apartado cerca de tres meses. Fueron pocos minutos, pero sirvieron para dar un paso importante para él y para su equipo. Este próximo domingo, en San Mamés y ante el Athletic, apunta de nuevo a la titularidad.

Superados los problemas, el cordobés está entrenando con absoluta normalidad durante toda la semana, y sus sensaciones físicas no pueden ser mejores. Tanto que asegura estar en condiciones de afrontar con solvencia 90 minutos: "Sí, creo que estoy ya preparado para aguantar todo un partido. Cada vez estoy cogiendo más ritmo. He estado tres meses fuera por una lesión grave, pero cada vez me siento más recuperado y el objetivo ahora es ponerme al 100%", afirma.

Los amarillos, pese a la desventaja en la tabla, se han marcado el objetivo de pelear por la séptima plaza. Y para ello necesitan los puntos este fin de semana: "Hay que pelear por esa séptima plaza, entrar en Europa. Llevamos muchos años manteniendo una regularidad en eses sentido. Entrar sería conseguir un gran objetivo y tras una temporada tan complicada como esta tendría mucho mérito".

No esperan a un Athletic de "resaca"

Pedraza durante un partido en San Mamés | Villarreal CF

La semana en Bilbao está marcada por las celebraciones tras su título de Copa, pero eso no es óbice para que los castellonenses esperen una gran versión del equipo vasco: "Podemos pensar que han estado de celebraciones esta semana, pero lo cierto es que vas a San Mamés, un pedazo de estadio. Han ganado la copa pero están cerca de la Champions y todo el mundo la quiere jugar. Nos equivocamos si pensamos que va a ser un partido fácil", comenta el futbolista amarillo.

De la misma se refiere al gran momento de forma Nico Williams: "Está a un grandísimo nivel, lo está demostrando. Pero la verdad es que están todos con una confianza espectacular. Estamos viendo durante toda la temporada la gran regularidad que están demostrando todos sus