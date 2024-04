El Villarreal hará pasillo al Athletic pero no acudirá al palco de San Mamés

No se puede decir que las relaciones entre el Villarreal y el Athletic atraviesen precisamente un buen momento. Más bien todo lo contrario. Y aunque no es una situación nueva y que se arrastra desde que el club bilbaino incorporó a Nico Serrano en el verano del 2018, estas han quedado totalmente rotas en los últimos meses con el fichaje por parte de los vascos del cadete amarillo, Igor Oyono.

La marcha de la principal joya de la cantera amarilla ha generado una tensión tal, que ningún dirigente de la entidad castellonense acudirá al palco de San Mamés este próximo fin de semana. Como es habitual, representantes del club viajarán con la expedición y asistirán al estadio, pero verán el partido desde la grada y no participarán de ningún acto institucional como son las habituales comidas entre entidades.

Pero esta situación no va a ser óbice para que, a nivel deportivo, se reconozca el éxito logrado por el conjunto bilbaíno sobre el terreno de juego. Es por ello que que el equipo amarillo recibirá sobre el césped a la plantilla del Athletic en la previa del encuentro con el tradicional pasillo que reconoce a los campeones.

Felicitación de Marcelino

En este sentido el técnico Marcelino , ex de los leones, no ha escondido su alegría por el título logrado por los vascos a través de sus redes sociales: "¡Zorionak txapeldunak! Esos jugadores, ese equipo, esa afición merecía este título. Hoy es un día feliz para mí por ver feliz a tanta gente a la que quiero de esa gran familia que es el @AthleticClub. Me alegro de corazón por esta Copa tan deseada por todos"