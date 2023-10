Pedraza: "Me quedé sin palabras cuando recibí la llamada de la selección"

Pedraza fue convocado a última hora por el seleccionador nacional para cubrir la baja por lesión del barcelonista Balde y ante Noruega tuvo la oportunidad de debutar con el combinado español. "Estaba prácticamente metiéndome en la cama y recibí una llamada de un número que no tenía y me dicen que había sido convocado por la lesión de un jugador. Me quedé sin palabras porque es lo último que te esperas. Fue una alegría para mi y para mi familia", reveló.

Respecto a sus posibilidades de volver a ser convocado por el seleccionador Luis de La Fuente señaló que "se trata de ser regular en tu club para que lleguen estos premios. Tengo que trabajar mucho porque el nivel de futbolistas es muy alto y tienes que estar bien para seguir entrando". "Hay mucho nivel, pero lo que voy a intentar es enfocarme en el día a día, en mi club que es lo que me puede llevar otra vez a la selección. He sido muy feliz estos días, con mi debut, pero debo volver a cambiar el chip y centrarme en el club para poder estar más veces allí", añadió.

En la concentración con la selección tuvo la oportunidad de reencontrarse con Rodri Hernández, del que fue compañero en el Villarreal y que actualmente milita en las filas del Manchester City. "Fue una alegría. Rodri tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Tenía ganas de verlo y hablar con él. Me alegro por todo lo bueno que le pase porque se lo merece", recalcó.

En los últimos años, han llegado a la selección varios jugadores criados en la cantera del Villarreal y según Pedraza es fruto del trabajo bien hecho. "El Villarreal es un sitio que apuesta por la cantera y los resultados están allí. Muchos canteranos estamos yendo con la selección y ese es un trabajo que se valora mucho y que de puertas para fuera se ve la importancia que tiene el Villarreal desde el fútbol base", concluyó.