Parejo regresa a su mejor nivel

La contundente victoria del Villarreal ante el Granada en esta pasada jornada vino acompañada de diversas buenas noticias para el equipo amarillo. Pero una de las más importantes fue el gran rendimiento que ofrecieron algunos futbolistas que estaban contando con menos participación en los últimos tiempos.

Y ese fue el caso de jugadores como Pepe Reina, Traoré, Capoue o Parejo. En el caso concreto del centrocampista madrileño fue para convertirse en uno de los protagonistas de la jornada al firmar un triplete de asistencias.

Habituado a ser fundamental para sus equipos durante toda sus trayectoria deportiva, en los últimos tiempos el ex del Valencia ha visto como ha quedado relegado al banquillo en detrimento de Francis Coquelin. Fue ante el Granada esta fin de semana, y aprovechando que Marcelino dio descanso a varios titulares pensando en el duelo europeo del pasado jueves , cuando el de Coslada regresó a una formación inicial casi dos meses después: “Llevaba un mes sin jugar los 90 minutos después de la lesión , me he encontrado bien aunque un poco cansado. Jugar siempre es difícil cuando estás en buenos equipos con buenos compañeros. Cuando me toque trataré de hacerlo lo mejor posible para ayudar, y cuando no, apoyar desde donde esté”, afirmaba tras el choque.

Más cerca ya de Europa que de la los puestos de abajo, el jugador amarillo considera que no es momento de especular con los números: “queda mucho, 11 partidos, muchos puntos. Estamos mucho mejor que hace un mes y pico y eso es muy buen señal. Ahora es cuando hay que estar bien y cuando se deciden las cosas. No vamos a mirar hacia abajo porque estamos muy lejos pero hay que ir partido a partido. No obsesionarnos con si podemos alcanzar a Europa. Y cuando queden cinco o seis partidos ya veremos donde podemos llegar”

De momento el próximo objetivo no es otro que el partido del próximo jueves en Marsella ante el Olympique. “Jugamos en Europa ante un gran rival que este fin de semana ha ganado uno a cinco. Están bien y en Europa son partidos difíciles, más fuera de casa. Todos aprietan mucho y es una competición muy bonita donde esta club ha llegado varias veces muy lejos y ha conseguido ganar. Trataremos de sacar un gran resultado para poder conseguir el pase aquí”.