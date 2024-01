Mendunjanin: "Yo también estoy sorprendido con mi rendimiento"

El futbolista llegó este pasado verano de la mano de Dick Schreuder como una de las nuevas referencias del novedoso proyecto castellonense. Y desde las primeras de cambio despejó cualquier duda que pudiera generarse sobre su veteranía (38 años). Pieza fundamental del conjunto albinegro, explica a Onda Cero sus sensaciones

"Tengo casi 39 años y sí que estoy un poco sorprendido de que me vaya tan bien. Pero lo importante es poder ayudar hasta el final para que el equipo pueda conseguir el ascenso a Segunda", afirma . De la misma forma nos cuenta su extraordinaria relación con el técnico, Dick Schreuder: "Soy muy buen amigo de Dick. Comenzamos nuestra relación en Estados Unidos. Me gusta mucho como trabaja y si algún día soy entrenador aprenderé mucho de él. Vemos el juego igual"

Tengo casi 39 años y sí que estoy un poco sorprendido de que me vaya tan bien

El futbolista, que está destacando en la faceta goleadora, repasa la actualidad para analizar el duelo de este próximo fin de semana en Málaga: "Málaga es un gran club y un buen equipo. En la Rosaleda será un partido muy difícil, lo sé porque ya he jugado con Valladolid y Depor. Todos los rivales se motivan mucho contra nosotros y nos quieren ganar. Vamos a pelear hasta el último minuto"

De la misma forma , considera que queda mucha temporada por delante y no descarta a ningún rival en al pelea por el ascenso: "Esto es muy largo, quedan 19 partidos. Lo importante es no encadenar derrotas . No sólo Ibiza, si no el Málaga, Córdoba, Recre...todos quieren meterse y están jugando muy bien. Habrá que subir todavía más el nivel en esta segunda vuelta. Y , pese a su edad, destaca que mantiene la ilusión por seguir jugando: "Disfruto del día a día, de partidos y entrenamientos. La gente de Castalia me motiva a correr más, a jugar bien. Me gusta jugar por la afición y les necesitamos para poder subir este año"

Me gusta jugar por la afición y les necesitamos para poder subir

Escucha la entrevista completa pulsando play en la fotografía principal