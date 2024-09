Marcelino: "Llegamos muy bien al partido ante el Barcelona"

Llegan bien ante el Barcelona: "Jugamos contra el mejor actualmente en la competición, porque así lo dicen los resultados, el juego y sus números. Pero nosotros también estamos bien, y jugamos en nuestro campo, que estará lleno y con gran expectación. Son los partidos que a todos los profesionales les gusta jugar. Respetamos a un Barcelona que está en un gran momento, con un gran potencial como equipo ganador y atractivo. Estamos contentos con lo que estamos haciendo aunque sabemos que tenemos capacitad de mejora. Todos hubiéramos firmado tener estos puntos tras jugar tres partidos fuera de casa y tras recibir al Atlético de Madrid"

No espera un Barcelona tocado por la derrota: "El objetivo es ganar, no tenemos ganas de hurgar en ninguna herida. Viene de perder un partido porque en el fútbol a veces ocurren situaciones inesperadas. Nadie quiere quedarse con un jugador menos en los primeros minutos, pero aún así compitió a un gran nivel. Pero un partido aislado no es indicador de cómo funciona ese equipo. Para mí lo es como vienen jugando. Y lo hacen a un gran ritmo, con mucha velocidad, con jugadores de mucho nivel que buscan los espacios. Un equipo más vertical de lo que nos acostumbraba ese gen del que presumían. Lo conservan pero incorporan otra serie de características al juego lo que les convierten en más peligrosos. Ha metido más de la mitad de sus goles con menos de cinco pases. Es para felicitarles porque son un equipo super atractivo"

No les ganan en casa desde el 2007: “Son 15 temporadas, pero cuanto más tiempo hace que no sucede una cosa está más cerca de que suceda la contraria. La temporada pasada ganamos allí y este cuerpo técnico nunca les había ganado en liga, y además con un resultado (3-5) que nadie podía predecir. Tenemos ilusión, ambición y motivación, sabiendo que hay que rozar el partido perfecto. Ellos tiene muchas virtudes pero, como la perfección no existe, tienen puntos en los que les podemos hacer daño. Es difícil pero no imposible”

Recuperación del rival tras Champions: “Es indudable que no es la situación ideal que ellos quisieran, pero están mucho mejor que nosotros. Porque desearíamos jugar en Europa, haber jugado Champions esta semana. Nuestra ambición es hacerlo cuando acabe la temporada . Tienen bajas importantes y plantilla corta , además vienen de este desgaste. Pero sus jugadores están acostumbrados a jugar de cada tres días y tienen mucho nivel individual y colectivo. Sus recursos les permiten cambiar las dinámicas en un momento puntual”

Yamine Lamal: “Todos estamos sorprendidos de lo que puede hacer en un campo de fútbol. A parte de su talento, su desparpajo y atrevimiento en una edad tan corta. Puede marcar una época aunque eso depende de muchos factores. Su mentalidad, su carácter y ambición tanto dentro como fuera del campo en el día a día. Pero también la suerte con las lesiones. Le deseamos toda la suerte. Futbolistas así en nuestra liga enaltecen la competición”

Baena y su estado físico: “Intentamos analizar todo los datos de los jugadores para optimizar rendimientos y prevenir lesiones. No son máquinas, son seres humanos altamente exigidos a nivel mental y físico. El número de partidos y el alto ritmo con el que se juega demanda de cada jugador una alta exigencia. Hay un número de partidos exagerados y horarios que muchas veces no son los más aconsejables para la salud de los profesionales ni para el espectáculo. El jugador tenía una molestia y lo tuvimos que cambiar contra el Celta. Tuvo la suerte de no ir a la selección, como le ocurrió a Fermín. Esa lesión y la coherencia de todos nos llevó a tener ahora a un jugador que es seleccionable y elegible para nosotros. Fermín no lo es. Son circunstancias y es el fútbol. El Barcelona ahora tiene muchas lesiones como las tuvimos nosotros, donde fuimos con muchas bajas a Valencia”

Estilo de fútbol más directo: “Es que llevamos toda la vida yendo ahí la mayoría de los equipos. Si un equipo es muy poderoso en un época determinada, con jugadores entre los mejores del mundo en todas las posiciones y juega un fútbol determinado, puede marcar una tendencia. Pero me hago una pregunta. ¿Los demás podemos hacer eso con otros jugadores con menos talento? Tienes que competir con las armas que tienes. El Barça juega como siempre pero con más velocidad y verticalidad. Ya lo hizo el Barcelona de Luis Enrique en algunos momentos. Todo es respetable. Afortunadamente todo es válido cuando un equipo tiene una identidad. Tendemos a decir que sólo vale esto"

¿Variará por ser el Barcelona?: No vamos a cambiar mucho. Otra cosa es que el rival nos deje hacer lo que queremos .Tenemos que prever que vamos a tener que defender más de los habitual . Cuando cuestan ese dinero es por la calidad que tienen. Pero no trataremos de renunciar a nuestros criterios ofensivos. Hay que ser atrevidos y tener personalidad para poder ganar . Pero hay que defender bien, ser intensos y atacar con criterio. Estamos convencidos de que lo podemos hacer, aunque es obvio que sufriendo