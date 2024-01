Ilias: " Es un partido perfecto para dar una paso adelante"

El joven extremo se ha ganado un puesto con el paso de los partidos gracias a su calidad y espera repetir este sábado titularidad ante el cuadro blaugrana. Tras mejorar ante el Mallorca, considera que su equipo tiene opciones reales de dar la sorpresa: "Yo creo que sí, sinceramente. Pese a no ganar venimos de un muy buen partido de liga. Fuimos fuertes a balón parado, intensos en todo momentos. El equipo está cambiando a nivel de actitud, cogiendo confianza. Es un partido perfecto para dar el paso adelante".

Eso sí, para ello es consciente de que deberán realizar un enorme esfuerzo. Y para ello considera que el Athletic marcó el camino esta semana en Copa: "Sí, estuve viendo el partido y ambos hicieron un gran partido que se decidió por la eficacia en las áreas. Pero es cierto que hay que correr mucho para ganar estos partidos. Y vamos a tratar de dar el máximo posible para tratar de ganarles allí".

Ilias con el FC Barcelona | FC Barcelona

De la misma forma el futbolista evoca su pasado blaugrana a la hora de responder si celebraría un hipotético gol ante el cuadro blaugrana: "¡Me pones en un aprieto! Pero no, no creo que lo celebre. Si marco será muy bueno para mí, pero les tengo un respeto especial. Y aunque haya personas que no me hayan querido en el club, no por dos o tres el club entero se va a llevar una mala palabra mía. Me han dado todo y estaré eternamente agradecido"

