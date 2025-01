Emery: "Foyh tiene las cualidades que buscamos para nuestro equipo"

Unai Emery no se anduvo por las ramas al ser preguntado por el interés en incorporar para su Aston Villa en este mercado invernal al futbolista del Villarreal, Juan Foyth. El técnico vasco no tuvo ningún tipo de inconveniente en confirmar que es una de las opciones que su club maneja para reforzar la defensa.

Tras el empate a uno que su equipo como local ante West Ham, el de Hondarribia fue cuestionado por la necesidad de fichar un defensa tras la marcha de Diego Carlos: “Esta ventana es especial, difícil. No es fácil cambiar jugadores y hay que ser inteligentes . Tenemos problemas en la defensa y si podemos fichar jugadores que nos ayuden lo haremos. Hemos perdido puntos que ya no vuelven. No queríamos que Diego Carlos se fuese, pero aceptó una oferta de Turquía y necesitamos reemplazarle en defensa”, dijo.

De la misma forma confirmó que le futbolista argentino el Villarreal es uno de los jugadores que están viendo: "Con Monchi y con el club estamos viendo diferentes jugadores. Por supuesto, conozco a Juan Foyth, he trabajado con él. Es uno de los jugadores que tiene calidad y tiene las cualidades para rendir que estamos buscando para reforzar el plantel", dijo Emery.

De momento ya hay conversaciones entre ambas entidades y falta por ver si los británicos realizarán una oferta que convenza a los amarillos. En anteriores temporadas el Villarreal descartó propuestas de equipos como el Barcelona, si bien la situaciòn ha cambiado después de que el futbolista haya estado un año completo ausente por lesión.

Rafa Marín en breve

Rafa Marín con el Alavés | Onda Cero

Mientras se decide el futuro de Foyth el Villarreal espera cerrar en breve la llegada de Rafa Marín. Según la últimas informaciones el acuerdo sería total entre todas las partes y el conjunto castellonense, además de la parte proporcional del sueldo, pagaría un millón de euros por la cesión del jugador hasta final de temporada.

Se espera que Marín llega a a principios de esta semana para ponerse lo antes posible a las órdenes de Marcelino y reforzar la defensa amarilla