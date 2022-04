Un derbi en el peor momento posible

A diferencia de la pasión que suele rodear este tipo de encuentros, la realidad es que el partido llega en un momento de "impasse" para ambas escuadras. Pese a ello, y en el caso del Villarreal, el partido no deja de ser importante para los objetivos europeos de los azulejeros. Tras la victoria ante el Getafe el conjunto amarillo podría, en caso de victoria, acostarse esta noche a tan sólo tres puntos de la sexta plaza que ocupa la Real Sociedad. Y no es un objetivo menor . Pese a ello el técnico, Unai Emery, va a condicionar el posible equipo al partido que la próxima semana los castellonenses disputarán en Anfield ante el Liverpool: "Llevamos una parte de temporada en la que hemos tomado decisiones esperando lo mejor con los cambios. A veces haciendo lo mismo han llegado o no los resultados. Estamos inmersos en la Champions y eso te condiciona. La Liga es prioritaria, pero estamos en semifinales y eso ha costado muchos sacrificios . Mañana jugamos un partido muy importante de cara a esos objetivos europeos, pero no olvidemos que estamos inmersos en Europa y que hay que gestionar los rendimientos. Pensar en estar bien mañana y a la vez hacer gestión para la semifinal . Habrá cambios, algunos pueden repetir, pero buscaremos rendimiento con el juego, que haya mecanismos sólidos para buscar la victoria"

Emery: "Habrá cambios en el once"

Lo cierto es que los amarillos se han mostrado como un equipo solvente esta temporada cuando ha jugado en La Cerámica y no quiere perder dicha dinámica. Emery sabe que cualquier opción europea pasa por ganar esta noche al cuadro "che": "Como locales somos fuertes, estamos mostrando una línea regular de resultados y luego. El último partido ante el Athletic hicimos 11 cambios pero dimos una respuesta de juego alta pese al empate y estar en medio de la eliminatoria contra el Bayern. La idea es seguir sintiéndonos fuertes con nuestra afición y nuestra identidad. En casa hay que tener un punto y un paso más".

Unai Emery en un partido de Liga | Villarreal CF

Bordalás no arriesgará con los tocados

No es un secreto que el Valencia dará prioridad esta semana a la final copera. Es lo lógico y por ello el técnico, José Bordalás, ha dejado claro que no va a arriesgar posibles lesiones de sus jugadores claves. En la mañana de esta martes ha dado ha conocer una lista de convocados en la que no están jugadores como Guedes, Maxi, Yunus , Foulquier o Paulista: "No es momento de lamentarnos y que no nos desvíe la atención. Hablamos de una semana y un momento histórico. Una final es realmente importante y solo pensamos en que la semana está como está. Afrontar mañana el partido con las mejores garantías y obviamente el del sábado. Esmomento de estar todos juntos y poner toda nuestra energía al servicio del equipo", afirmaba en la previa.