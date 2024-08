Cuenta atrás por Ayoze

LEER MÁS Ayoze y Maximiano agitan el mercado amarillo

El Villarreal ha dado un acelerón definitivo en las negociaciones con Ayoze para que se convierta en su sexto fichaje de la temporada. A poco más de una semana del arranque liguero y vistos los problemas del conjunto castellonense en ataque durante la pretemporada, la llegada de refuerzos para su delantera es poco menos que acuciante. Y la Ayoze será la primera solución con la que la dirigencia castellonense paliará las bajas de arietes como Morales, Brereton o Sorloth.

El futbolista canario sabía que su llegada al club de La Plana no se podía dilatar y que una respuesta rápida a la oferta amarilla era una de las premisas . En caso de no ser así, el Villarreal hubiera activado alguna de las otras opciones que manejaba para dicha demarcación . Todo hace indicar que Ayoze estará en la ciudad deportiva castellonense en breve tras no entrenar ya en la mañana de este lunes con el Betis. Su fichaje será oficial cuando el Villarreal deposite en la sede de LaLiga los cuatro millones de euros de su cláusula

Ayoze llegará a La Cerámica después de haber estado a un paso de ser jugador amarillo en el mercado invernal de la temporada 23/24. En aquella ocasión, y tras tener un acuerdo cerrado entre ambas partes, tan sólo el traspaso frustrado de Nicolas Jackson al Bournemouth al no superar la revisión médica , frenó el fichaje del canario que acabó firmando por el Betis .

Como ya informó Onda Cero la intención de Marcelino era la de realizar dos incorporaciones para su delantera, por lo que todo hace indicar que tras Ayoze podría llegar otro jugador de características diferentes y que pueda suplir la marcha de Sorloth. De la misma forma la entidad castellonense negocia también el fichaje de un defensa central y de un portero que acompañe a Diego Conde.