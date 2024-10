Crettaz no es suficiente para frenar al Sporting

El Sporting de Gijón ha acabado con la buena racha del Castellón ganándole por 2-1 en El Molinón en un partido en el que ha sido muy superior al conjunto de la Plana.

Las intervenciones salvadoras de Gonzalo Crettaz mantuvieron con vida a los albinegros durante muchos minutos, pero no evitaron la remontada rojiblanca tras el tanto inicial de Mamah. Los asturianos acabaron ganando por 2-1 con un gol a cuatro minutos del final, pero pudieron golear.

Dick Schreuder hizo tres cambios en el once inicial respecto al partido frente al Eldense. El más importante fue la baja de Jesús de Miguel, que finalmente no viajó a Asturias tras una semana en la que no pudo entrenar con normalidad debido a las molestias que sufrió en el Pepico Amat. Su sitio en la punta lo ocupó Douglas Aurelio, quien regresó a la titularidad tras ser suplente en Elda, aunque apenas aportó. También volvieron Chirino y Moyita por Jozhua y Suero.

Una de las mejores noticias fue el regreso de Salva Ruiz, que puso fin a una inactividad competitiva de más de seis meses jugando los últimos minutos.