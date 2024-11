La Copa, un caramelo envenenado

Amics Castelló está firmando una buena temporada hasta el momento. Tras cuatro victorias consecutivas tanto en Liga como en Copa, se encuentran en una zona cómoda de la clasificación en el torneo de la regularidad y clasificados para la ronda de cuartos en el novedoso torneo copero. Pero precisamente lo que debería ser un premio en esta competición, se convierte en un problema de calendario que deberán sufrir los castellonenses en las próximas fechas navideñas .

El formato de la nueva Copa de España comportaba la clasificación para cada uno de los lideres de los diferentes grupos previos para la ronda de cuartos. Una eliminatoria a doble partido que se va a sortear la próxima semana y donde los de la capital de La Plana conocerán el rival de la terna formada por Estudiantes, Burgos, Obradoiro, Betis, Valladolid, Oviedo y Cartagena. Y más allá del potencial de los rivales, la polémica llega por las fechas de dichos compromisos.

La ida se jugará el 23 de diciembre, un día antes de nochebuena y tan sólo tres días después de que los castellonenses hayan afrontado un durísimo partido ante un ex ACB como Obradoiro. Unas fechas apenas permitirán descansos ya que el siguiente fin de semana volverá a haber competición liguera con la visita a Cartagena el fin de semana del 28 de diciembre. Partido para el cual, evidentemente, deberán entrenar varios días antes para prepararlo

Si la ida hace imposible parar en fechas navideñas, otro tanto sucederá para fin de año, ya que hay jornada liguera el 29 de diciembre en Cartagena y el 4 de enero, en Morón de la frontera . Situación que se dará también para la festividad de Reyes, ya que la vuelta copera será el 7 de enero, lo que podría obligar a viajar el mismo día de Reyes en caso de jugar fuera. En su defecto, a entrenar dicha jornada y la anterior.

Frederic Castello: "Los jugadores también son personas"

Fede Castelló en un tiempo muerto | Amics Castelló

Ante este panorama de fechas, el técnico de Amics, Frederic Castelló, se mostró especialmente crítico: "La gente no podrá irse a su casa en navidades a causa del calendario. Las fechas de la Copa están, y no sé como decirlo para que no me sancionen, muy mal puestas. No sé el sindicato de jugadores y entrenadores porque no se queja porque no nos permiten tener días libres. Daremos el 25 y el 1 libre porque entendemos que los jugadores son personas y tiene derecho a estar esos días con sus familias y no van a poder estar. Me parece muy mal, no nos permiten estar con la familia el tiempo que queremos"

Fede Castelló: La gente no podrá irse a su casa en navidades a causa del calendario. Las fechas de la Copa están, y no sé como decirlo para que no me sancionen, muy mal puestas.

En caso de superar esta eliminatoria los castellonenses se clasificarían para jugar una Final Four que se disputará el fin de semana del 25 y 26 de enero en una sede todavía por concretar.