El Castellón quiere como coronarse campeón invernal

Un esfuerzo más antes de llegar a las fiestas navideñas. Eso es lo que se exige el CD Castellón este fin de semana para cerrar este 2023 con un buen sabor de boca. Y hacerlo como líderes del grupo segundo y clasificados en Copa del Rey a la espera de la visita de un primera como es Osasuna, sería hacerlo de forma inmejorable

Para ello los albinegros se obligan a no fallar en su partido ante el Murcia, uno de los rivales llamados a pelear a priori por el ascenso aunque la realidad les haya llevado de momento a estar lejos de las plazas de privilegio. Antes habrá jugado el Ibiza, que desde las 12 de la mañana recibe al peligroso Antequera, por lo que los de Schreuder saltarán a Castalia conociendo el resultado de su principal rival con el que están igualados a puntos.

El "Campeón de Invierno" no es más que una mención honorífica que se utiliza para nombrar al mejor equipo hasta le parón. Y lo cierto es que la historia no asegura absolutamente nada con más de media liga por disputar. La pasada campaña dicho privilegio recayó en el Eldense, que es cierto que acabó logrando el ascenso aunque no de forma directa y tuvieron que pasar por el playoff en detrimento del campeón Amorebieta. Lo mismo sucedió hace dos temporadas con el Villareal B como protagonista y con el Andorra como campeón final.

Además el CD Castellón y el Ayuntamiento de Castelló colaboran para realizar la ya tradicional lluvia de peluches para que ningún niño se quede sin juguete estas fiestas. Esta recogida se llevará a cabo en el descanso del partido contra el Real Murcia, que comenzará a las 18:00 horas.

Todos los juguetes serán repartidos a diferentes ONG’s y hospitales, que los harán llegar a los más necesitados