Schreuder: "Si jugamos a nuestro nivel es difícil que nos ganen en Castalia

El técnico albinegro no podrá contar para este partido con el sancionado Groenning ni con los lesionados Kaastaner ni De León, ausencias que restan alternativas en el ataque para medirse al cuadro pimentonero. Eso sí, el técnico neerlandés Dick Schreuder se muestra "contento con la actitud y el trabajo del equipo esta semana tras la derrota en Córdoba"

De la misma forma, asegura que "respeta al Murcia, que es un plantel con experiencia y que saca puntos fuera de casa" , pero que se muestra convencido de que su equipo "es muy difícil de ganar si muestra su mejor versión en Castalia".

Schreuder: No pido jugadores, si algún jugador quiere salir es porque no tiene minutos.

El preparador también se refirió al mercado ante las inmediatas salidas de jugadores como Antón y Falé. Afirma que no ha pedido refuerzos y que se muestra conforme con el actual plantel: "No pido jugadores, si algún jugador quiere salir es porque no tiene minutos. Estoy contento con la plantilla que tengo, aunque ahora me centro en el Murcia y luego ya lo veremos"