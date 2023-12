El Castellón se medirá a un primera y sueña con un "grande"

Tras la gran victoria copera ante el Oviedo, el CD Castellón espera con ilusión el sorteo del próximo martes 12 que le emparejará a un rival de la máxima categoría del fútbol nacional. Los albinegros esperan un sorteo benévolo y que le depare el ansiado premio gordo para todos los equipos de categorías no profesionales como es el poder medirse a uno de los grandes del fútbol español.

A la espera de la jornada de hoy, la UD Barbastro es el único equipo que tiene seguro un rival de los que disputan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y CA Osasuna. El resto se medirán a uno de los cuatro supervivientes de Primera RFEF, entre ellos, el CD Castellón, junto Málaga, Lugo y Unionistas de Salamanca. Eso sí, a la espera de la jornada de hoy en la que juegan seis equipos más de segunda o primera RFEF (arandina, melilla, linares, Sestao, Orihuela y Cayón).

Real Madrid o FC Barcelona 33 años después

Si el sorteo depara el "premio gordo" a los castellonenses, 33 años después uno de los dos gigantes del fútbol español podría visitar el recinto de la calle Huesca, algo que no sucede desde el año 91

CD Castellón 0 Real Madrid 3

La ultima visita delfue un 14 de abril del 91 en la jornada 30 de Primera división. Los blaugrana, con gol dese impusieron a un CD Castellón en el que jugaron Emilio, Benito, Ugbade, Ibeas, Alfredo, Javi, Morón ,Manchado, Fernández, Alcañiz y Raúl.estaba en la banca albinegra, mientras que el míticose sentó en el banquillo rival de un equipo en el que jugaban futbolistas d el talla de

Por su parte el Real Madrid visitó Castalia en la jornada 20 de esa misma temporada. El duelo finalizó con victoria merengue por cero tantos a tres. Los goles fueron obra de Butragueño, Hugo Sánchez y Gica Hagi, mientras que los albinegros formaron con el siguiente once: Emilio, Javi, Ibeas, Alfredo, Ximet, Dobrovolski, Morón, Fernández, Manchado. Raúl y Alcañiz. También jugaron Víctor Salvador y Mauricio. Un ex técnico albinegro como Alfredo Di Estefano dirigía al conjunto blanco.

Durante este largo periplo, varios equipos de Primera, caso de Valencia, Osasuna o Villarreal han visitado Castalia en competición Copera