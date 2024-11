Castalia se atraganta

A estas alturas de temporada nadie duda que la campaña del CD Castellón esta siendo más que notable en su retorno al fútbol profesional. Los albinegros están en una zona tranquila de la tabla y mantiene una distancia prudente con los puestos peligrosos. Pero, pese a que el fútbol valiente de los castellonenses ha despertado elogios, no es menos cierto que la temporada tiene un gran pero. Y ese es la actuación como local del conjunto castellonense.

La reciente derrota en el Skyfi Castalia a manos del Mirandés (1-3), no dejaría ser ser un accidente si no fuera porque confirma una tendencia que se ha asentado en sus partidos como local. Y es que el Castellón sufre en exceso esta temporada en su propio feudo. Y lo sucedido este pasado fin de semana no es la primera vez que ocurre. En "casa" los albinegros han perdido cuatro enfrentamientos, han empatado uno y ha ganado dos. Fruto de ello han sumado tan sólo siete de los veintiún puntos disputados.

Los números firmados por el conjunto de Dick Schreuder le convierten en uno de los peores locales del campeonato. Tanto es así que, dichos siete puntos, tan sólo son empeorados por el colista Cartagena, que suma 4.

Por fortuna los de la capital de La Plana compensan con sus buenas actuaciones a domicilio lo que, de momento pierden como locales. Lejos de su feudo alcanzan los 13 puntos, cifra que sólo superan el Zaragoza, el Granada y un intratable líder como es el Racing de Santander.

Schreuder critica el desmoronamiento tras el primer gol

Dick Schreuder durante un entrenamiento | CD Castellón

El técnico albinegro dejó claro que no le gustaron los minutos que se sucedieron tras el primer gol del Mirandés . Y es que 10 minutos de desconexión les costaron la derrota a los castellonenses: “Ya nos pasó ante el Cádiz y en la segunda parte contra el Córdoba. El año pasado también, pero lo solventábamos porque los rivales no eran tan buenos como los de ahora. En fútbol el aspecto mental es importante tanto dentro como fuera del campo y estamos trabajando duro en eso”

Schreuder, de la misma forma, se mostró crítico con su equipo y no se mordió la lengua la hora de analizar lo sucedido: "El equipo está lejos de hacer muchas cosas que quiero y por eso ha pasado lo de hoy Hay que reconocerlo y tratar de cambiarlo lo antes posible. Hemos regalado goles de forma fácil, el comportamiento del equipo no ha sido bueno, a veces esto no se puede cambiar a corto plazo si no a largo»