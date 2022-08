Bautista levanta su undécimo título

El título austriaco es el segundo de la temporada para Bautista Agut, que ya levantó el trofeo de campeón en Doha el pasado mes de febrero. Este es el undécimo título de su carrera y el segundo que consigue sobre tierra, superficie donde levantó su segundo campeonato en Stuttgart en 2014. Este año, también, disputó la final en el ATP de Mallorca.

En el Generali Open, ha escalado hasta la final tras superar en segunda ronda a Jurij Rodionov (6-1, 6-4); en cuartos a Jiri Lehecka, ante quien tuvo que remontar un encuentro en que empezó perdiendo el primer set (4-6, 7-5, 7-5); y en semifinales superó al también español Albert Ramos Viñolas (6-3, 7-6(3)). En la vigésimo primera final ATP del castellonense, el jugador local Filip Misolic ha sido el rival a quien ha superado por un doble 6-2.

En una temporada en la que se ha visto apeado de la competición por una lesión de muñeca, Roberto Bautista Agut comparte que “por días como los de hoy es por lo que trabajo duro, junto a mi equipo, todos los días”. “Este torneo es uno de los que más disfruto y me ha hecho mucha ilusión poder ganarlo. He jugado una muy buena final y he sabido gestionar la presión”, ha dicho Bautista Agut tras el encuentro.