Barreda arranca con una caída sin consecuencias

Joan Barreda inicio este viernes su decimocuarto Dakar a lomos de su nueva Hero. El castellonense sufrió una caída a mitad del recorrido, pero por suerte no revistió gravedad y pudo finalizar la etapa sin a penas consecuencias. El de Torreblanca se dejó cerca de minuto y medio (1´25") en a línea de meta con el primera líder de la prueba: el valenciano. aunque nacido en Alemania, Tosha Schareina.

La etapa prólogo era una corta especial de 17 kilómetros. La etapa no deparó muchas sorpresas, su bien sirvió para confirmar el buen desempeño de las Hero, el nuevo equipo en el que está enrolado Barreda tras diez años en la marca Honda. Como mejor prueba, Branch, compañero suyo, terminó tercero a apenas diecinueve segundos del valenciano.

Barreda: Lo que manda son las sensaciones y me sigo divirtiendo

La primera etapa del Dakar 2024, que cubrirá el recorrido entre Al Ula y Al Henakiyah con 405 kilómetros cronometrados de un total de 532, será la primera gran jornada del 'rally' y los primeros quince pilotos del prólogo podrán decidir a las 19.15 horas de este viernes qué posición de salida quieren

Barreda: "Sigo teniendo hambre"

Joan Berrada con la nueva Hero | Hero

"Bang Bang" regresa a una prueba que nunca ha podido ganar pero por la que siempre ha peleado. A sus 40 años, y en declaraciones a Teledeporte, no pierde la ilusión por seguir compitiendo y, porque no, pelear por la victoria: "Tengo opciones y me siento muy bien encima de la moto. Lo que manda son las sensaciones y me sigo divirtiendo. Tengo esa hambre de ir a por las victorias"

Siempre al filo y sabedor de su estilo arriesgado que le ha costado en ocasiones algunos disgustos, el piloto castellonense espera mantenerse fiel al mismo: "Es el resultado de mi estilo, al que nunca ha renunciado. Me hubiera gustado que las bonificaciones las hubieran puesto diez años antes. No iba tan desencaminado en mi forma de correr"