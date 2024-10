Un Balón de Oro que llena de orgullo al Villarreal

El Villarreal acogió con una alegría tremenda la designación de Rodri Hernández "Rodri", como Balón de Oro de este 2024. En el club de La Plana guardan un cariño muy especial para alguien que consideran uno de los suyos, como el propio futbolista dejó claro en el momento de abandonar la entidad .

De la misma forma el reconocimiento al futbolista madrileño llega muy hondo al trabajo realizado en la cantera amarilla. Y es que si de algo ha presumido el Villarreal durante todos sus años en la elite del fútbol nacional, ha sido de su inversión y de su trabajo con la cantera. Es por ello que, mientras ahora se disfruta de futbolistas como Baena, Yeremi Pino, Gerard Moreno o Pau Navarro, la elección de un jugador que en parte forjó su destino en la casa amarilla, es un motivo de alegría enorme y un espaldarazo más para el trabajo realizado en la escuela Vila-relense.

En Vila-real saben del cariño y agradecimiento del futbolista para con el club. Es por ello que no sorprendió, aunque si emocionó, que tuviera palabras de recuerdo hacia el club en él, seguramente, discurso más importante que pueda dar un futbolista a nivel mundial . En la entidad han recordado con orgullo las palabras del jugador en la que fue su emocionada despedida de la entidad en 2018: “este club me ha convertido en el jugador que soy y en una buena persona. Me gustaría que me recordaran por los valores que este club me ha transmitido , siempre formara parte de mi vida y estará en mi corazón”

De la misma forma siempre se mostrarán agradecidos al detalle que el futbolista tuvo cuando abandonó la entidad para fichar por el Atlético. Con una irrechazable oferta colchonera, imposible de igualar por los amarillos y con la decisión tomada de partir al final de la temporada 17/18, el futbolista renovó con el Villarreal y duplicó su cláusula hasta los 24 millones de euros, con el único fin de favorecer a los castellonenses. Un año después, y tras su traspaso al City, dicha cantidad se vio incrementada en unos 7 millones más en virtud al porcentaje que los amarillos de guardaron de un futuro traspaso

Y es que, por detalles como ese, para el consejero delegado de la entidad, Fernando Roig Negueroles, el futbolista siempre tendrá un lugar de privilegio en la historia de la entidad amarilla: “Es algo grande. En el juvenil marcaba diferencias brutales, fuimos campeones de España y ya destacaba en las categorías de una selección en la que por ejemplo estaba Asensio. Ya veíamos que sería un jugador Top Mundial. Tuvo un gran gesto con el club cuando se marchó. Estamos muy orgullosos de él y sabemos que es muy complicado, pero nuestra ilusión sería que acabase su carrera en nuestro club”

Salma Paralluelo también hace historia

Salma Paralluelo | Villarreal CF

El de Rodri no es el único nombre de la jornada con pasado amarillo. En la categoría femenina , por segunda temporada consecutiva, ocupó el tercer escalafón en el podio Salma Paralluelo. La futbolista del FC Barcelona debutó en la máxima categoría del fútbol nacional de la mano del Villarreal antes de comenzar una carrera meteórica que la han convertido en campeona del mundo y en una de las mejoras jugadoras del planeta .