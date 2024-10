Ayoze -Baena: conexión letal

El Villarreal se mantiene en la zona noble de la liga gracias a su victoria en Valladolid (1-2). Los amarillos son terceros tras superar al Atlético de Madrid en la tabla y tras demostrar, una semana más, su fortaleza como equipo a domicilio . Y gracias en gran parte a la actuación de dos de su principales estrellas en este inicio de temporada: Alex Baena y Ayoze Pérez.

El regreso del delantero canario tras tres semanas fuera de los terrenos de juego no puedo ser más decisivo para su equipo. Y es que otro gol del campeón de Europa, de nuevo en la recta final de partido, sirvió para que los vila-realenses sumasen una nueva victoria: “Estoy contento de volver con gol. Me estoy codeando con los mejores y estoy contento de seguir aportando. El equipo genera mucho y me gusta estar en zona de peligro. Ha sido un gran centro de Baena y esto me da mucha confianza”, afirmaba en Dazn tras el partido. Como el propio ariete indicaba, el pase de gol, de nuevo, llevaba la firma de Baena

Pese a que a nivel estadístico la jugada del futbolista de Roquetas no contó como asistencia al rozar en el pie de un rival, lo cierto es que su actuación volvió a ser portentosa. Ante los pucelanos firmó siete pases clave, el récord en un partido esta temporada para cualquier jugador de Primera . Una semana más, cargó con la responsabilidad del peso ofensivo de su equipo.

Líderes en goles de cabeza

Los tantos del Villarreal en José Zorrilla llegaron tras sendos remates de cabeza. Además del de Ayoze hay que sumar el Barry, quien se está destapando como un consumado especialista en esta faceta. Una especialidad en la que los de Marcelino ya son el mejor equipo de la liga.

El poderío aéreo del conjunto castellonense lleva en especial la firma de Thierno Barry. El espigado ariete franco guineano celebró su tercer tanto de la temporada con la camiseta amarilla. Y ,como en los dos anteriores, este llegó merced a otro remate de cabeza. Con sus 195 centímetros de altura, Barry es el mejor cabeceador de la liga con sus tres tantos superando a especialistas como el mallorquinista Muriqui