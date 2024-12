Ayoze recae y será baja en Leganés

Las lesiones no dan respiro a un Villarreal que no hay jornada en la que no pierda a un futbolista importante. Y es si esta semana los amarillos celebraban el regreso del argentino Juan Foyth un año después de su lesión, parece que la desdicha se confabula en su contra para que la felicidad no sea completa. En el día de hoy se ha confirmado que Ayoze Pérez , por problemas musculares, se perderá el parido que cierra este 2024 el próximo domingo en Leganés.

El canario, que firmó un gran partido con gol incluido que le valió el MVP ante el Rayo, tuvo que retirarse por molestias mediada la segunda mitad del choque ante los madrileños como él mismo confirmaba: “Tras regresar de la lesión y jugar partidos en domingo y miércoles he acabado con sobrecarga en las piernas", aseguraba ante las cámaras de Dazn , aunque no informaba de lesión alguna. En la sesión de trabajo de este viernes el futbolista no saltó al terreno de juego junto al resto de sus compañeros. Posteriormente Marcelino confirmaría su ausencia de cara al duelo en Butarque de esta próxima jornada: "Lesionado, está lesionado, no puede participar en este partido. Un problema en el recto, otra vez y será baja para esta jornada, seguro, y ya veremos el tiempo que va a estar fuera del equipo”.

Marcelino: " Ayoze tiene un problema en el recto otra vez y será baja para esta jornada, seguro, y ya veremos el tiempo que va a estar fuera del equipo

Ayoze, que llegó al Villarreal este verano, ha sufrido ya tres lesiones musculares en esta primera vuelta que están cortando lo que estaba siendo una excepcional temporada con ocho goles en Liga y tres en Copa. Un contratiempo más para el ataque castellonense que cuenta también con las bajas de Nicolás Pépé e Ilias Akhomach.

“Toca aceptarlo e intentar ganar el próximo partido. Cierto es que desde hace un tiempo nos faltan tres jugadores muy importantes de la faceta ofensiva, que lo habían demostrado antes de tener estas lesiones. Es un hándicap con el cual tenemos que pelear, es el último partido, el último esfuerzo, para luego tener un periodo de interrupción de la competición", aseguraba el asturiano.